Чиновники поставили запятую: сохранить нельзя, уничтожить





Ростов теряет ещё один памятник архитектуры. Скоро увидеть доходный дом Павленковой на Станиславского, 36 можно будет только на архивной справке.



Буквально пару недель назад председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Иван Грунский заверил, что здание будет подвергнуто консервации. «Так как строение имеет статус объекта культурного наследия, снести его нельзя», - говорил чиновник. Но так только на бумаге, а на деле оказалось, что вполне даже можно. На днях на объекте появились рабочие и стали разбирать верхние этажи здания.







Вскоре от здания остался один только фасад, другого и ожидать не стоило, несмотря на все старания общественников и неравнодушных горожан, к сожалению, не они решают судьбу уникальных строений.



Это же обкатанная ростовская схема, давно опробованная местными временщиками (иначе нашу администрацию не назовёшь). Исторические дома расселяют, затем они горят, пустуют, в них забираются бомжи, которые их снова поджигают или делают из них отхожее место. Так планомерно здание саморазрушается. Чиновникам из администрации, Минкульта и прочих ведомств остаётся только ждать заключения: «экспертная организация признала дом аварийным, часть конструкций необходимо демонтировать, чтобы не создавать угрозу безопасности граждан». И вот оно стопроцентное оправдание: «чтобы не создавать угрозу» (!). Что тут возразишь? Безопасность – прежде всего. Так от старинного особняка в лучшем случае остаётся один этаж, который якобы подвергается консервации – снести же нельзя.







Но вскоре и от него не будет и следа. Вот тебе готовая площадка в центре города под строительство очередной высотки.



В этой связи вопрос: с какой целью создавался комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области? Кого он может охранять? Назовите хоть один объект, который этот комитет отстоял, спас от разрушения. Такой же вопрос – к Министерству культуры.

- Давно складывается впечатление, что в нашем городе работает «диверсионная группа», в задачу которой входит целенаправленное причинение вреда историческим памятникам: те фасады, которые необходимо почистить, — штукатурят; то, что является исторической достопримечательностью и украшением города, — прячут от туристов под баннерами; то, что можно укрепить и завесить баннерами, — сносят, - прокомментировал руководитель объединения «МойФасад» Роман Бочарников.





Фрагмент лепного декора, изъятый из-под колес строительной техники варваров.



Если бы у наших чиновников была совесть, наверное, она бы их мучила. Как жаль, что те люди, в руках которых сосредоточена власть, которые своим решением могут на что-то повлиять, не любят город, в котором живут. Скорее, даже ненавидят, раз могут спокойно спать, пока Ростов-на-Дону теряет свою архитектурную привлекательность, неповторимый шарм исторических фасадов, южный колорит стареньких домов.



