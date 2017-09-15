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Четыре женщины задержаны в Ростове за мошенничество с недвижимостью

Четыре женщины задержаны в Ростове за мошенничество с недвижимостью
Четыре женщины задержаны в Ростове за мошенничество с недвижимостью.

Ростовчанки 36, 45, 46 и 65 лет обманом заполучили чужую квартиру. Согласно материалам следствия подозреваемые предоставили в госорганы фальшивые документы о праве наследования квартиры, расположенной в Ростове. Получив в собственность недвижимость стоимостью 2 млн 500 тысяч рублей, мошенницы переоформили жильё на одну из них.
- В отношении злоумышленниц возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Санкциями данной статьи установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сейчас три подозреваемых заключены под стражу, ещё одна помещена под подписку о невыезде.

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