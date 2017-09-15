Четыре женщины задержаны в Ростове за мошенничество с недвижимостью



Четыре женщины задержаны в Ростове за мошенничество с недвижимостью.



Ростовчанки 36, 45, 46 и 65 лет обманом заполучили чужую квартиру. Согласно материалам следствия подозреваемые предоставили в госорганы фальшивые документы о праве наследования квартиры, расположенной в Ростове. Получив в собственность недвижимость стоимостью 2 млн 500 тысяч рублей, мошенницы переоформили жильё на одну из них.

- В отношении злоумышленниц возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Санкциями данной статьи установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



Сейчас три подозреваемых заключены под стражу, ещё одна помещена под подписку о невыезде.