Четыре с плюсом от губернатора: глава региона оценил организацию ЧМ-2018 в Ростове





В пресс-центре чемпионата мира по футболу прошла встреча губернатора Ростовской области Василия Голубева и журналистов. Глава региона подвел главные итоги проведения мундиаля на Дону и дал свою оценку работе всех служб города.

- Перед нами стояла задача познакомить гостей и жителей региона со всеми сторонами донской жизни, - отметил Василий Голубев. – Мне кажется, нам это удалось. Чемпионат мира стал событием, запоминающимся во всех своих аспектах. Конечно, грустно, что праздник заканчивается, но одно радует несомненно – это всплеск интереса к футболу на Дону. Его мы будем стараться сохранять и поддерживать на протяжении всего времени.



Василий Юрьевич сообщил журналистам, что за время проведения мундиаля «Ростов Арену» посетили более 270 тысяч болельщиков. Их комфортное пребывание в городе и на стадионе обеспечивали службы безопасности и волонтеры. Работу добровольцев и охраны общественного порядка глава региона оценил отдельно.



Так, по мнению Василия Голубева, задача безопасности была приоритетной на чемпионате мира. Всего в этой сфере были задействованы 21 тысяча человек. Они следили за поддержанием порядка в городе и предотвращением экстренных ситуаций. Губернатор отметил, что эта работа велась на очень высоком уровне. Гости и жители региона чувствовали себя в безопасности на протяжении всего мундиаля.



Во время чемпионата мира бесперебойно работала горячая линия, по номеру которой обратились порядка 140 тысяч человек, из которых 73 тысячи – иностранцы. Обращения поступали не только по фактам происшествий, но и за медицинской помощью, и за справочной информацией.



Отдельно оценил Василий Юрьевич работу волонтёров. Донской центр гостеприимства признан один из лучших в России. Поэтому губернатор пообещал, что впредь эта сфера будет лишь развиваться, а донские волонтеры будут принимать участия в мероприятиях разных уровней.



Следил глава региона и за играми чемпионата. Он отметил, что за время всего мундиаля не было ни одной скучной встречи. На каждом матче игроки отдавали должное болельщикам красивым футболом. Болельщики, в свою очередь, проявляли уважение к организаторам ЧМ-2018. Это, по мнению губернатора, было особенно заметно, когда гости убирали за собой мусор со стадионов.

- Я твердо ставлю не меньше чем четыре с плюсом, остальное я оставляю для болельщиков. Они должны поставить оценку. У них могут быть претензии, и нам нужно их услышать. Это возможность скорректировать свои действия в будущем, — добавил глава региона.



В настоящее время перед руководством региона стоит задача сохранения наследия чемпионата мира. Это касается транспортного обеспечения, чистоты донской столицы и, конечно же, спортивных объектов. Они будут максимально адаптированы под нужды города. «Ростов Арена» будет работать не только под нужды футбола. Стадион станет главной спортивной, концертной и праздничной площадкой города.