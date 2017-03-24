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Четыре кражи из иномарок совершили воры за два часа в Новочеркасске

Четыре кражи из иномарок совершили воры за два часа в Новочеркасске

За два часа 26 марта воры свершили четыре кражи из припаркованных иномарок в Новочеркасске. Преступники действовали по одной схеме: разбивали боковое стекло, забирали вещи и скрывались с места преступления.

Первая кража была совершена на Харьковском шоссе. Из автомобиля «Хонда» пропала сумка с документами, сообщает DonDay.ru Новочеркасск. Затем преступники поработали на парковке около гипермаркета «Лента». Сумку с документами вытащили из салона «Мерседеса». Позже злоумышленники отметились на проспекте Баклановском. Там из припаркованной возле дома «Тойоты» также пропала сумка с бумагами.

В конце концов, автоворы сорвали куш на проспекте Платовском. Из «Форда», разбив стекло, они вытащили сумку со 100 тыс. руб.

На все четыре кражи у преступников ушло порядка двух часов. Вполне возможно, что они передвигались на машине. Промежутки между хищениями составляли порядка 30 минут. Нет сомнений, что все четыре преступления совершили одни и те же люди. Сейчас полицейские ищут очевидцев краж и просматривают камеры видеонаблюдения, которые могли заснять злоумышленников.

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