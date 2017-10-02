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Череп солдата с ликами святых нашли поисковики в Ростовской области

Череп солдата с ликами святых нашли поисковики в Ростовской области
Череп солдата со следами ликов святых нашли поисковики в Ростовской области.

На Юге региона, где в 1942 году шли ожесточённые бои, участники поискового отряда «Миус Фронт», сделали очередную уникальную находку. В этих местах Красная армия отбивала атаки немецких частей, рвавшихся на Кавказ.
- На голове бойца лики и фигуры Православных святых, ангелов, - рассказали в посиковом отряде «Миус Фронт». - Эта, безусловно, уникальная находка, нуждается в глубоком осмыслении общества.

По словам поисковиков, боец лежал с винтовкой за спиной в траншее вместе с товарищем. Вокруг было много стреляных гильз, значит, солдаты вели непрерывный огонь по врагу.

Череп солдата с ликами святых нашли поисковики в Ростовской области

Каким образом, на черепе бойца появились образы святых, ещё предстоит выяснить специалистам. Поисковики предполагают, что под солдатской пилоткой хранился бумажный листок с молитвой Живые Помощи. Когда бумага истлела, отпечаток рисунка остался на черепе красноармейца.
- Для нас, поисковиков, давно и совершенно ясно, что все погибшие за своих товарищей, за свой народ, за свою Отчизну - святые, и это находка лишнее тому свидетельство! – Отметили в отряде.

Напомним, накануне поисковики «Миус Фронта» обнаружили редкое немецкое приспособление для стрельбы из окопов.

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