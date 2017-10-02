Череп солдата с ликами святых нашли поисковики в Ростовской области



Череп солдата со следами ликов святых нашли поисковики в Ростовской области.



На Юге региона, где в 1942 году шли ожесточённые бои, участники поискового отряда «Миус Фронт», сделали очередную уникальную находку. В этих местах Красная армия отбивала атаки немецких частей, рвавшихся на Кавказ.

- На голове бойца лики и фигуры Православных святых, ангелов, - рассказали в посиковом отряде «Миус Фронт». - Эта, безусловно, уникальная находка, нуждается в глубоком осмыслении общества.



По словам поисковиков, боец лежал с винтовкой за спиной в траншее вместе с товарищем. Вокруг было много стреляных гильз, значит, солдаты вели непрерывный огонь по врагу.







Каким образом, на черепе бойца появились образы святых, ещё предстоит выяснить специалистам. Поисковики предполагают, что под солдатской пилоткой хранился бумажный листок с молитвой Живые Помощи. Когда бумага истлела, отпечаток рисунка остался на черепе красноармейца.

- Для нас, поисковиков, давно и совершенно ясно, что все погибшие за своих товарищей, за свой народ, за свою Отчизну - святые, и это находка лишнее тому свидетельство! – Отметили в отряде.



Напомним, накануне поисковики «Миус Фронта» обнаружили редкое немецкое приспособление для стрельбы из окопов.