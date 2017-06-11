Чемпионке мира по парааджилити из Ростова нужна помощь для поездки на мировой турнир





Ростовчанка Марина Воробьева - чемпионка мира по парааджилити – виду спорта для собак, в котором их проводник – человек с ограниченными возможностями. От аджилити отличается тем, что наставник не может бежать рядом, и дистанцию с препятствиями собака должна проходить самостоятельно, воспринимая команды хозяина на слух.



Марина Викторовна стала инвалидом после страшной автокатастрофы. К тому моменту собаки уже были частью её жизни. 15 лет назад вместе с другими энтузиастами ростовчанка создала общественную организацию, где занимались различными видами кинологического спорта.



Со своими питомцами Марина Воробьева часто выезжала на соревнования, пока с ней не случилась большая беда. В 2011 году, когда она ехала на соревнования на своем «Фиате», в неё на большой скорости врезалась другая машина. Водитель-виновник сбежал с места аварии, оставив женщину истекать кровью. У неё были открытые переломы ног и тазобедренной кости. Слова врачей не давали надежду: скорее всего, она никогда не сможет ходить.



Лёжа в гипсе в больнице, Марина Викторовна не переставала думать о своих подопечных. Они нуждаются в постоянных тренировках и физических нагрузках, да животные просто могли затосковать без своего хозяина. На помощь пришли друзья по клубу, которые взяли заботу о собаках на себя. Тем временем Марина Воробьева рвалась домой. Сейчас она говорит, что именно огромное желание как можно скорее оказаться со своими воспитанниками помогло ей встать на ноги.







Однако возвращение из больницы было только первой ступенькой в череде препятствий на пути к новым победам. После аварии Марина Викторовна получила вторую группу инвалидности. Она не то что не могла бегать рядом со своими собаками и тренировать их, она едва ходила.



Тогда она узнала, что в Европе регулярно проводится чемпионат мира по парааджилити для инвалидов. Собакам здесь требуются несколько иные навыки общения с тренером. Наставник не может бежать рядом, питомец должен выполнять команды на расстоянии, что намного сложнее, но существовала и другая проблема. Как попасть за границу с собаками? Билеты стоят огромных денег. Марина Воробьёва решила ехать на свой первый чемпионат мира в Бельгию на машине. Деньги на вступительный взнос и дорогу ей дали друзья. На питание и проживание накопила сама, откладывая с пенсии по инвалидности.



Вместе с Мариной Викторовной на чемпионат отправились бордер колли Фрези, Бэйкон и Олу. В пути наставник и её подопечные провели четыре дня, ночевали в машине. Собаки проявили удивительную стойкость, не капризничали и не скулили в тесном пространстве автомобиля.



Первые соревнования завершились триумфом. Марина и Фрези вернулись первыми чемпионами мира по парааджилити из России. Через год в Венгрии они завоевали бронзовые медали. В 2015 году – Австрия, и снова Фрези завоевывает титул чемпиона мира. В 2016 году в Чехии стали серебряными призерами.







Всё это время деньгами помогли те же друзья. Однако в этом году её поездка на очередной мировой чемпионат оказалась под угрозой из-за проблем с финансированием. Мировой турнир состоится в августе в Австрии в городе Таттендорфе. Выручавшие до этого товарищи сами оказались в непростом положении, а пенсии Марины Викторовны не хватит даже на бензин, не говоря уже о вступительном взносе, визе и проживании.



На все расходы нужны не такие уж и большие деньги – около 60 тысяч рублей. Но где их взять, чемпионка не представляет. Для нескольких человек это немаленькая сумма. Но 100, 500 или тысяча человек легко могут собрать её.



Все, кто хотел бы помочь Марине Воробьевой, могут перечислить средства на банковскую карту: 676280529002695597.



