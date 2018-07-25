Частный дом с баней сгорел в Ростове



В Ростове рано утром 26 июля сгорел частный дом с баней. Пожар произошёл около пяти утра в Первомайском районе в переулке 7-й Атаманский.



Загорелся двухэтажный дом и баня. Общая площадь пожара составила 200 кв.м.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.



Пожарным понадобилось порядка полутора часов, чтобы потушить огонь. К ликвидации возгорания привлекались 16 спасателей и четыре единицы техники. Что стало причиной ЧП сейчас выясняется.