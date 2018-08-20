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Часть Ростова в четверг останется без холодной воды

Часть Ростова в четверг останется без холодной воды
В нескольких районах Ростова в четверг, 23 августа, отключат холодную воду. Подача будет прекращена из-за ремонта трубопровода. На проспекте 40-летия Победы будут вестись работы по замене задвижки.

Так, с 9 часов утра и до полуночи водоснабжение будет отсутствовать в садовых товариществах «Нива», «Импульс», «Восход», «За дружбу», «Стар», «Луч», а также в микрорайонах Левенцовский и Суворовский.

Кроме того, вода не будет подаваться в посёлок Каратаево и на улицу Вятскую.

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