Церковь канонизировала первого ростовчанина





В донской столице будет прославлен первый ростовчанин - Константин Верецкий. Священнослужитель был первым жителем Ростова, канонизированным в масштабах всей Русской православной церкви.



В середине октября Константин был включён в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Иерея расстреляли большевики в годы Гражданской войны.



Торжественное прославление состоится 7 декабря в Троицком храме Свято-Иверского женского монастыря. Сначала пройдёт божественная литургия, которую возглавит митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Богослужение начнётся в 9:30 по адресу: улица Неклиновская, 4.



Напомним, в мае 2018 года комиссия по канонизации Русской православной церкви в Москве приняла решение о канонизации расстрелянного в 1918 году ростовского священника отца Константина Верецкого.

Иерей родился в 1874 году. В 1913-м он стал штатным священником во Всехсвятской церкви Ростова-на-Дону. Отец Константин был горячо любим прихожанами. С началом войны он предрекал страшную трагедию для страны, где брат убивает брата. Он проповедовал любовь и призывал власти одуматься.



Зимой 1918 года десяток солдат ворвались в дом священнослужителя. Выведя Константина на окраину города, «бойцы революции» расстреляли его. Иерей не пожелал закрывать глаза и отворачиваться от дула оружия. Он принял смерть сознательно и стойко.