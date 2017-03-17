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Церемония открытия памятника жертвам крушения «Боинга» прошла в Ростове: видео

Церемония открытия памятника жертвам крушения «Боинга» прошла в Ростове: видео

Монумент жертвам крушения «Боинга» установили в Ростове перед аэропортом. Сотни ростовчан собрались в сквере на проспекте Шолохова, чтобы почтить память погибших. Люди приносили к памятнику цветы и игрушки.

Автором композиции стал заслуженный художник России Анатолий Скнарин. Высота монумента - почти четыре метра

Церемония началась в 11:30. Кроме губернатора В.Ю. Голубева, министра транспорта области М.Ю. Соколова и метрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, открытие монумента посетил официальный представитель компании «Fly Dubai» Джейхун Эфенди, которой принадлежал разбившийся самолет.

Напомним, крушение пассажирского лайнера «Боинг 737-800» произошло возле ростовского аэропорта ночью 19 марта 2016 года. Трагедия унесла жизни 55 пассажиров и 7 членов экипажа, летевших из Дубая в Ростов-на-Дону.

Основная версия крушения самолета- ошибка пилота. Перед падением борт кружил над воздушной гаванью около двух часов.



Церемония открытия памятника жертвам крушения «Боинга» прошла в Ростове: видео

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