Цены на топливо выросли в Ростовской области почти на 11% с начала года



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На Дону цены на нефтепродукты с начала года выросли в среднем на 10,9%. Об этом сообщила руководитель Ростовстата Марина Самойлова.

- Газомоторное топливо стало дороже на 31,5%, дизельное - на 14,1%, автомобильный бензин в целом по маркам вырос на 10,5%, - добавила руководитель ведомства.



Добавим, что на начало сентября стоимость литра бензина марки АИ-92 в Ростове составляла 42,77 руб., АИ-95 - 46,10 руб., литр АИ-98 - 50,47 руб. Цена дизельного топлива была зафиксирована на отметке 43,72 руб.



Эксперты отмечают, что в будущем году рост стоимости топлива скажется на себестоимости сельхозпродукции. Однако эту тенденцию понимают даже не специалисты. Ростовчанам стоит готовиться к очередному скачу цен не только на сельхозпродукцию, но и на другие товары.