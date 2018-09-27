Цены на хлеб в Ростовской области вырастут с 1 октября



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Один из крупнейших производителей хлеба в регионе, компания «Юг Руси», оповестил все магазины о том, что поднимает цены на хлеб и хлебобулочные изделия минимум на 10%.



В официальном письме компании говорится: «В связи с резким подорожанием основного сырья и материалов за период июль–сентябрь 2018 г., ООО «Хлебозавод Юг Руси» вынуждено пересмотреть цены на продукцию и сообщить об их повышении для всех покупателей на продукцию на 10% с 1.10.2018 г.»



При этом авторы письма уточняют, что за три месяца мука подорожала на 23,2%, патока и крахмал выросли в цене на 22,5%, цена кукурузного крахмала - на 12,5%, начинки подорожали на 15%, маргарин – на 10%, упаковка – на 9%, дрожжи – на 5%.

«Изменение цен значительно повлияло на рост производственных затрат предприятия», - отмечается в письме.



Известно, что аналогичное повышение цен планирует и другой крупный поставщик хлеба – «Аютинский хлеб». Два этих производителя контролируют большую часть хлебного рынка региона. Из чего следует, что сразу после повышения отпускных цен ими менять ценники начнут и более мелкие производители.



Отметим, что «Юг Руси» владеет крупнейшей в Ростовской области хлебопекарней. Компании также принадлежит несколько мельничных комплексов, где вырабатывают муку, из которой, собственно, и пекут хлеб. В состав группы компаний «Юг Руси» входят 19 сельхозпредприятий в Ростовской области, Краснодарском крае и Волгоградской области с общей площадью сельхозземель около 200 тысяч гектаров. То есть и зерно, и муку, и прочите ингредиенты предприятие производит самостоятельно. Выходит, «Юг Руси» сначала поднял сам для себя цены на сырье, а теперь, под предлогом роста цен, поднимает цены и на хлеб.



Судя по всему, это не последнее подорожание хлеба. Ведь с нового года в России увеличится ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. И хотя сам хлеб отнесен к льготной категории товаров, и налог на него меньше, никто не отменил повышенный налог на топливо, электроэнергию, технику. Это означает, что жизненно важный продукт поднимется в цене еще раз в начале 2019 года.



К слову, владелец «Юга Руси» Сергей Кислов - один из богатейших людей страны. Он входит в рейтинг 200 самых богатых предпринимателей России по версии Forbes.



Добавим, что, по данным Ростовстата на 24 сентября, средняя цена хлеба и булочных изделий в Ростовской области составляет 34 рубля.



