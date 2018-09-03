Цены на бензин в Ростовской области продолжают расти



Фото: Perepel-krym.ru



Ростовская область вошла в число регионов, где продолжают расти цены на бензин. С начала года средняя цена на топливо в донской столице повысилась на 3,7 руб. - с 42,8 руб. в январе и до 46,5 руб. в сентябре.



Данные представлены Ростовстатом. Согласно опубликованной информации, в начале января литр АИ-92 в Ростове стоил 39,3 руб., АИ-95 - 42,6 руб., АИ-98 - 46,4 руб. На сегодняшний день цена АИ-92 составляет 42,8 руб., стоимость литра АИ-95 выросла до 46,1 руб., а АИ-98 — до 50,5 руб.



Ранее Росстат сообщал, что в России с января по май цены на бензин выросли на 7,3%. Уровень инфляции в это же время составил 1,6%. Больше всего топливо дорожало в период с апреля по май.



Стоит отметить, что эксперты дают неутешительный прогноз. Цена на бензин продолжит расти и к концу года может перевалить за 50 рублей за литр. В конце августа стало известно, что с 1 января 2019 года правительство России повысит акцизы на бензин почти на три тысячи рублей за тонну и на четыре тысячи рублей - на дизельное топливо. Вместе с увеличением ставки НДС с 18 до 20% цены на автозаправках могут подскочить к декабрю до 55 рублей.