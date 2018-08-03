Центр «серебряного волонтерства» в Волгодонске пополнят ряды добровольцев



В волгодонском центре «серебряных волонтёров» идёт набор в группу активных и инициативных бабушек и дедушек, которые пройдут специальное обучение и пополнят ряды добровольцев. Волонтёрская организация функционирует с 2017 года на базе Центра социального обслуживания № 1. В его состав вошли 25 волонтёров.

- Этот социально-значимый проект объединил в себе неравнодушных людей. Они готовы безвозмездно передавать свой жизненный опыт, навыки и умения, а также просто дарить тепло, заботу и внимание окружающим,- рассказала руководитель ЦСО № 1 Волгодонска Эльвира Киричек.



Все добровольцы прошли специальные тренинги, в том числе по психологии общения.

В центре есть несколько направлений волонтёрской деятельности. Волонтёры занимаются рукоделием — рисуют по номерам, вяжут, вышивают лентами, занимаются алмазной вышивкой. Самой старшей рукодельнице 89 лет. Особое внимание добровольцы уделяют здоровому образу жизни, каждое утро делают зарядку и занимаются на спортивных тренажерах.



В центре также есть и другие волонтерские направления — чтение книг или газет. Бабушки и дедушки помогают собирать урожай и обрабатывать огород, покупают и доставляют продукты и обучаются компьютерной грамотности.



«Серебряные добровольцы» занимаются также с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Волгодонский волонтёрский центр помогает ребятам из социально-реабилитационного центра «Аистенок» в рамках проекта «В гостях у бабушки».

- Здесь бабушки и дедушки проводят кулинарные занятия для детей. Волонтёры организуют чаепития, готовят вареники, окрошку, блюда из картофеля. Дети, которые приходят, меняются в лучшую сторону – преодолевают барьеры в общении, начинают помогать друг другу. А бабушки и дедушки получают массу положительных эмоций, что способствует их активности и долголетию,- рассказывает руководитель центра.



Совсем недавно дедушки учили ребят рыбной ловле.

- К старшему поколению – всегда особое внимание и забота. Поиск и реализация новых действенных форм социального обслуживания позволит значительно улучшить качество жизни людей старшего возраста, - говорит заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев.

