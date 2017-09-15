Центр Ростова встал в пробке из-за эвакуации торговых центров и мэрии





Центр Ростова встал в пробке из-за эвакуации торговых центров и администрации города.



Днём 19 сентября из-за сообщения о заложенной бомбе эвакуировали мэрию Ростова. Сотрудники ДПС перекрыли движение на Большой Садовой от проспекта Будённовского до переулка Семашко. Движение личного и общественного транспорта было приостановлено.



Кроме того, из-за эвакуации торгового центра «Континенталь», расположенного на пересечении проспекта Будённовского и улицы Пушкинской, был перекрыт проспект Будённовский. В результате в центре города образовались пробки.



По данным сервиса Яндекс. Пробки, загруженность центральных улиц сейчас составляет 6 баллов. Затор на Большой Садовой растянулся от Кировского проспекта до переулка Халтуринского, на Будённовском от улицы Текучева до Тургеневской. Кроме того, «стоят» улицы Социалистическая, Темерницкая, Тургеневская, М. Горького, Красноармейская, переулки Семашко, Соборный, Островского, Халтуринский.



Средняя скорость движения в данный момент в центре города составляет 3-5 км/ч.