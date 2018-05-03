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Центр Ростова парализовали пробки

Центр Ростова парализовали пробки
Ростов днём в субботу, 5 мая, парализовали пробки. К заторам привели многочисленные ограничения движения, связанные с праздничными мероприятиями, посвященными 100-летию ЮВО.

Наиболее сложная ситуация сложилась на улицах, расположенных ниже Большой Садовой. Пробки сковали движение на улицах, прилегающих к набережной. Сильно загружены переулки Халтуринский, Островского, Соборный, Газетный, проспект Буденновский, улицы Тургеневская, Ульяновская, Баумана, Донская.

Центр Ростова парализовали пробки

Кроме того, заторы образовались на проспекте Ворошиловском, улицах Красноармейской, Максима Горького, Пушкинской. Большая пробка образовалась на проспекте Стачки в направлении центра. Автомобилисты стоят от площади Дружинников.

Напомним, сегодня, 5 мая, движение закрыто на Театральной площади, проспекте Театральном на участке от улицы Максима Горького до Социалистической, на Максима Горького - Ченцова на участке от Крепостного до Каяни, на улице Советской, Береговой.

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