Центр Ростова на сутки останется без воды из-за плановых работ



В центре Ростова в среду, 29 августа, будет прекращена подача холодной воды.



Без воды останутся жители домов, расположенных в границах улиц Филимоновской, Малюгиной, Журавлева, проспекта Театрального.

- Отключение связано с плановыми работами, - сообщили в водоканале. – Будет проводиться переврезка водопроводной линии.

Планируется, что ремонт займёт порядка восьми часов. Таким образом, воду отключат рано утром. Подачу обещают возобновить к пяти часам вечера.



Кроме того, в этот же день воды не будет в границах улиц Особенной, Таганрогской, Авиамоторной, Дебальцевской.



Как сообщили в водоканале, водоснабжение отключат из-за замены запорной арматуры на улице Тимошенко.