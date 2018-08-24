Центр Ростова на сутки останется без воды из-за плановых работ
В центре Ростова в среду, 29 августа, будет прекращена подача холодной воды.
Без воды останутся жители домов, расположенных в границах улиц Филимоновской, Малюгиной, Журавлева, проспекта Театрального.
- Отключение связано с плановыми работами, - сообщили в водоканале. – Будет проводиться переврезка водопроводной линии.
Планируется, что ремонт займёт порядка восьми часов. Таким образом, воду отключат рано утром. Подачу обещают возобновить к пяти часам вечера.
Кроме того, в этот же день воды не будет в границах улиц Особенной, Таганрогской, Авиамоторной, Дебальцевской.
Как сообщили в водоканале, водоснабжение отключат из-за замены запорной арматуры на улице Тимошенко.