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Центр Ростова на сутки останется без воды из-за плановых работ

Центр Ростова на сутки останется без воды из-за плановых работ
В центре Ростова в среду, 29 августа, будет прекращена подача холодной воды.

Без воды останутся жители домов, расположенных в границах улиц Филимоновской, Малюгиной, Журавлева, проспекта Театрального.
- Отключение связано с плановыми работами, - сообщили в водоканале. – Будет проводиться переврезка водопроводной линии.
Планируется, что ремонт займёт порядка восьми часов. Таким образом, воду отключат рано утром. Подачу обещают возобновить к пяти часам вечера.

Кроме того, в этот же день воды не будет в границах улиц Особенной, Таганрогской, Авиамоторной, Дебальцевской.

Как сообщили в водоканале, водоснабжение отключат из-за замены запорной арматуры на улице Тимошенко.

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