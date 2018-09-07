Центр донской столицы встал в 9-бальную пробку из-за матча на «Ростов-Арене»



Центр города встал в 9-бальную пробку из-за матча Россия-Чехия. Дорожный затор, сковавший «сердце» Ростова, образовался вечером 10 сентября. Тысячи футбольных фанатов в самый час пик двинулись к новому стадиону, спровоцировав тем самым дорожный затор.



По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено на улицах Красноармейской, Садовой, Социалистической, Сиверса, Суворова, Малиновского, Текучева, Привокзальной, в переулке Доломановском, а также на Буденновском и Ворошиловском проспектах.



Так, на этих участках скорость движения не превышает трех километров в час.