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Центр донской столицы встал в 9-бальную пробку из-за матча на «Ростов-Арене»

Центр донской столицы встал в 9-бальную пробку из-за матча на «Ростов-Арене»
Центр города встал в 9-бальную пробку из-за матча Россия-Чехия. Дорожный затор, сковавший «сердце» Ростова, образовался вечером 10 сентября. Тысячи футбольных фанатов в самый час пик двинулись к новому стадиону, спровоцировав тем самым дорожный затор.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено на улицах Красноармейской, Садовой, Социалистической, Сиверса, Суворова, Малиновского, Текучева, Привокзальной, в переулке Доломановском, а также на Буденновском и Ворошиловском проспектах.

Так, на этих участках скорость движения не превышает трех километров в час.

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