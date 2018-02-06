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Цена за литр дизельного топлива в Ростове превысила 40 рублей

Цена за литр дизельного топлива в Ростове превысила 40 рублей
Фото: diz-oil.ru
В Ростове, как и в других городах Южного федерального округа, продолжает дорожать топливо.

Согласно данным на 5 февраля, опубликованным Ростовстатом, стоимость литра бензина марки АИ-92 в донской столице составляет уже 39,36 руб. Ещё в октябре 2017 года его цена была 38,2 руб. Дешевле всего бензин этой марки стоит в Волгограде – 38,61 руб. за литр, самый дорогой – в Симферополе - 41,56 руб.

Выросла стоимость и марки АИ-95. В Ростове она составляет 42,61 руб. Ещё несколько месяцев назад цена была 41,4 руб. Самый дешёвый АИ-95 в Элисте - 41,79, самый дорогой также в Симферополе - 44,29 руб.

Цена дизельного топлива в феврале 2018 года в Ростове зафиксирована на уровне 40,05 руб. при том, что в донской столице в конце прошлого года оно было самым дешёвым в ЮФО. Сейчас самое дорогое дизельное топливо в Симферополе - 43,93 руб., самое дешёвое в Элисте - 38,83 руб.

Добавим, что за период с декабря 2016 года по ноябрь 2017-го в Ростовской области цена бензина выросла на 6%.

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