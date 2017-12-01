Цена авиабилетов в Ростов-на-Дону на дни ЧМ возросла после жеребьевки



Фото: Novosti-segodnja1.ru



Стоимость авиабилетов в Ростов-на-Дону на дни ЧМ возросла после жеребьевки. Эксперты отметили значительное подорожание перелёта в города-организаторы.



По подсчётам специалистов, в среднем по стране тариф вырос на 10%. С 14 июня по 15 июля самый дешёвый билет из Москвы в Ростов будет стоить 3 381 рубль, в некоторые дни перелёт обойдётся пассажирам минимум в 5 000 рублей. Перевозчики объясняют сложившуюся ситуацию тем, что билеты по самой низкой цене были раскуплены задолго до того, как состоялась жеребьёвка. При этом они отмечают, что тарифы не поднимались.



Сейчас перелёт из Ростова в Москву в день финального матча стоит 3 000 рублей. Тем не менее цены на билеты продолжат расти.



Отметим, что финальная жеребьевка ЧМ-2018 прошла 1 декабря. В столице Дона свои матчи 17 июня проведут Бразилия и Швейцария. 20 июня сразятся Уругвай и Саудовская Аравия. Противостояние Кореи и Мексики состоится 23 июня, а 26 июня сыграют Исландия и Хорватия.