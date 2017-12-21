Целый ЖК остался без света, воды и отопления в Ростове



Целый ЖК остался без света, воды и отопления в Ростове. Авария в многоквартирном доме в жилищном комплексе «Акварель» произошла 22 декабря в 13.30.



По словам местных жителей, из-за аварии, произошедшей в доме, 1 200 жильцов остались без света. Поскольку все коммуникации в многоэтажке напрямую зависят от света, то отключили воду и отопление.



- Обращение в УК «Патриот-Сервис», дежурные службы Железнодорожного района и МЧС ничего не дало. Нам не сказали даже примерных сроков восстановления. Пять часов мы пытались хотя бы просто доказать факт аварии, а спустя восемь часов в наш дом наконец-то прибыли рабочие, - пожаловался один из жильцов дома.



Свет восстановили только к двум часам ночи, когда все жители уже попросту начали замерзать.