Целый квартал в центре Ростова затопило из-за коммунальной аварии



Целый квартал в центре Ростова затопило из-за коммунальной аварии. На улице Пушкинской вечером 30 ноября вода хлынула из люка мощным потоком, затопив целый квартал.



По словам очевидцев, вода начала течь из люков и почти сразу затопила всю проезжую часть на протяжении целого квартала. Также она заполнила целый квартал прогулочной аллеи между проспектами Ворошиловским и Соколова.



Через некоторое время на место коммунальной аварии приехали сотрудники водоканала. Они огородили место происшествия специальными знаками и начали ремонтировать водовод.