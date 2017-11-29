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Целый квартал в центре Ростова затопило из-за коммунальной аварии

Целый квартал в центре Ростова затопило из-за коммунальной аварии
Целый квартал в центре Ростова затопило из-за коммунальной аварии. На улице Пушкинской вечером 30 ноября вода хлынула из люка мощным потоком, затопив целый квартал.

По словам очевидцев, вода начала течь из люков и почти сразу затопила всю проезжую часть на протяжении целого квартала. Также она заполнила целый квартал прогулочной аллеи между проспектами Ворошиловским и Соколова.

Через некоторое время на место коммунальной аварии приехали сотрудники водоканала. Они огородили место происшествия специальными знаками и начали ремонтировать водовод.

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