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Бывший замначальника донского ГУФСИН ищет работу через Интернет

Бывший замначальника донского ГУФСИН ищет работу через Интернет

Бывший замначальника донского ГУФСИН 43-летний Дмитрий Молоков ищет работу через Интернет. Полковник планирует стать начальником службы безопасности с зарплатой в 100 тысяч рублей.

В своем резюме экс-сотрудник режимного ведомства указал, что в течение 20 лет и 8 месяцев он занимал должность первого заместителя начальника ГУФСИН по Ростовской области, трудолюбив и стрессоустойчив.

Бывший замначальника донского ГУФСИН ищет работу через Интернет

При этом в отношении полковника до сих пор проводятся следственные действия. На Молокова заведено уголовное дело. Бывший замначальника ФСИН обвиняется в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Молоков вместе с сотрудниками ФКЛПУ МОТБ-19 ГУ ФСИН укрыли от регистрации и учета факт покушения на убийство заключенного, оформив его как несчастный случай.

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