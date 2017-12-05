Бывший замначальника донского ГУФСИН ищет работу через Интернет





Бывший замначальника донского ГУФСИН 43-летний Дмитрий Молоков ищет работу через Интернет. Полковник планирует стать начальником службы безопасности с зарплатой в 100 тысяч рублей.



В своем резюме экс-сотрудник режимного ведомства указал, что в течение 20 лет и 8 месяцев он занимал должность первого заместителя начальника ГУФСИН по Ростовской области, трудолюбив и стрессоустойчив.







При этом в отношении полковника до сих пор проводятся следственные действия. На Молокова заведено уголовное дело. Бывший замначальника ФСИН обвиняется в превышении должностных полномочий.



По версии следствия, Молоков вместе с сотрудниками ФКЛПУ МОТБ-19 ГУ ФСИН укрыли от регистрации и учета факт покушения на убийство заключенного, оформив его как несчастный случай.