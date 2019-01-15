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Бывший заместитель мэра Новочеркасска стал директором «Ростов-Арены»

Бывший заместитель мэра Новочеркасска стал директором «Ростов-Арены»

Назначен новый руководитель «Ростов-Арены». Директором стадиона стал бывший заместитель мэра Новочеркасска 43-летний Евгений Травенко. Об этом сообщили в министерстве спорта Ростовской области 17 января.

В 2016 году Травенко получил должность руководителя службы безопасности застройщика нового стадиона. До этого, с 2013 по 2014 год был заместителем главы администрации города Новочеркасска.

В феврале 2016 года бывший чиновник зарегистрировал ИП. Его основной деятельностью были услуги по доставке продуктов питания. Однако уже 3 июля 2017 года ИП было ликвидировано по решению собственника.

У Евгения Травенко два высших образования — педагогическое и юридическое.

Напомним, что бывший директор «Ростов-Арены» Денис Смирнов покинул должность в конце декабря 2018 года.

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