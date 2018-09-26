Бывший заключенный, избивший полицейского, предстанет перед судом в Ростовской области



В Аксайском районе в суд передано уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в избиении полицейского.



21 августа во время транспортировки в отдел полиции мужчина ударил кулаком по голове участкового. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение насилия в отношении представителя власти».



В настоящее время расследование завершено. Ранее обвиняемый был неоднократно судим.