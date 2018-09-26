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Бывший заключенный, избивший полицейского, предстанет перед судом в Ростовской области

Бывший заключенный, избивший полицейского, предстанет перед судом в Ростовской области
В Аксайском районе в суд передано уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в избиении полицейского.

21 августа во время транспортировки в отдел полиции мужчина ударил кулаком по голове участкового. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение насилия в отношении представителя власти».

В настоящее время расследование завершено. Ранее обвиняемый был неоднократно судим.

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