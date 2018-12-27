Бывший сотрудник год воровал сёдла из конюшни в Ростове



В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в краже из конюшни.



В полицию обратился хозяин конюшни, расположенной в Железнодорожном районе города. Он оставил заявление о краже сёдел. В ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастен бывший работник конюшни.

- Год назад мужчину уволили. С тех пор он ночами воровал из стойла сёдла и увозил их на такси, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Украденное он продавал своему соседу, а деньги тратил на личные нужды.



Подозреваемого, 50-летнего неоднократно судимого жителя посёлка Кадамовка Октябрьского района области, задержали 28 декабря. В отношении него возбуждено уголовное дело. Украденные вещи полицейские изъяли и передали владельцу.