Бывший министр культуры Ростовской области стал проректором ЮФУ





Бывший министр культуры Ростовской области Александр Резванов стал проректором Южного федерального университета. Экс-чиновник теперь курирует региональные проекты ЮФУ.



На сайте университета так и не удалось найти перечень обязанностей и направление работы нового сотрудника административного аппарата вуза. Собственно, нет и никакой информации о его предшественнике. Создаётся впечатление, что должность создавалась под конкретного человека.



Отметим, что до вступления в должность министра, в 2010 году, Александр Резванов работал деканом факультета «Инновационный бизнес и менеджмент» ДГТУ. Покидая пост главы ведомства, он заявлял о том, что собирается вернуться к научной деятельности.



Добавим, что по официальным документам, среднемесячный доход проректоров ЮФУ колеблется от 170 до 220 тысяч рублей в месяц. Поэтому доходы экс-министра, который в 2016 году заработал боле 2,5 миллиона рублей, изменятся незначительно.

Напомним, Александр Резванов возглавлял региональное министерство культуры на протяжении семи лет. Свой пост он покинул 11 октября 2017 года. На его место назначен Владимир Бабин, до этого руководивший комитетом по молодёжной политике Ростовской области.