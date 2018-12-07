Бывший глава Цимлянского района отправится в тюрьму за взятку в полмиллиона рублей



Экс-глава Цимлянского района получил семь с половиной лет заключения в колонии строгого режима. Андрей Садымов обвиняется в халатности и получении взятки в размере 500 тысяч рублей.



В 2015 году он заключил со строительной организацией контракты долевого участия на возведение многоэтажного дома на улице Лазо в Цимлянске. За согласие на ввод дома в эксплуатацию Садымов получил взятку в полмиллиона рублей.



В новые квартиры должны были въехать сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Сумма контракта превысила шесть миллионов рублей. Глава перевёл на счёт исполнителя половину суммы, несмотря на то, что подрядчик не выполнил всех условий договора.



В Генпрокуратуре РФ сообщили, что 10 декабря суд признал чиновника виновным по статьям «Халатность» и «Получение должностным лицом через посредника взятки в крупном размере». Он приговорён к семи годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.



Помимо этого, Андрей Садымов должен заплатить штраф в один миллион рублей. Теперь он лишён права занимать руководящие должности в госорганах.



Приговор в законную силу ещё не вступил.