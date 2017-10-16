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Бывшему руководителю ФСИН по Ростовской области семь раз вызывали бригаду врачей в СИЗО ФСБ

Бывшему руководителю ФСИН по Ростовской области семь раз вызывали бригаду врачей в СИЗО ФСБ

Бывшему руководителю ФСИН по Ростовской области семь раз вызывали бригаду врачей в СИЗО ФСБ, сообщает DonDay.ru.

Генерал-лейтенант Сергей Смирнов около трех месяцев содержится в следственном изоляторе на улице Большой Садовой. Экс-начальник донского ведомства похудел за этот период на пять килограммов.

Как рассказал источник издания, у генерала время от времени бывают приступы гипогликемии. Также у бывшего руководителя ФСИН - сахарный диабет и сердечная недостаточность. Здоровье Смирнова ухудшается из-за пребывания в тюремных условиях.

Напомним, бывшего начальника регионального режимного ведомства арестовали в салоне самолета, вылетавшего из Ростова-на-Дону в Тель-Авив 12 июня. По официальной информации, он отправлялся в Израиль на лечение. Но следователи имели основания полагать, что генерал возвращаться обратно не собирался. После задержания Сергея Смирнова обвинили по статье «Получение взятки в крупном размере с использованием служебного положения». Если его признают виновным, генералу грозит до 10 лет лишения свободы.

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