Бывшему руководителю ФСИН по Ростовской области семь раз вызывали бригаду врачей в СИЗО ФСБ





Бывшему руководителю ФСИН по Ростовской области семь раз вызывали бригаду врачей в СИЗО ФСБ, сообщает DonDay.ru.



Генерал-лейтенант Сергей Смирнов около трех месяцев содержится в следственном изоляторе на улице Большой Садовой. Экс-начальник донского ведомства похудел за этот период на пять килограммов.



Как рассказал источник издания, у генерала время от времени бывают приступы гипогликемии. Также у бывшего руководителя ФСИН - сахарный диабет и сердечная недостаточность. Здоровье Смирнова ухудшается из-за пребывания в тюремных условиях.



Напомним, бывшего начальника регионального режимного ведомства арестовали в салоне самолета, вылетавшего из Ростова-на-Дону в Тель-Авив 12 июня. По официальной информации, он отправлялся в Израиль на лечение. Но следователи имели основания полагать, что генерал возвращаться обратно не собирался. После задержания Сергея Смирнова обвинили по статье «Получение взятки в крупном размере с использованием служебного положения». Если его признают виновным, генералу грозит до 10 лет лишения свободы.