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Бывшему главе концерна «Вант» Валерию Чабанову вызвали «скорую» прямо в суд

Бывшему главе концерна «Вант» Валерию Чабанову вызвали «скорую» прямо в суд

Бывшему руководителю строительного концерна «Вант» Валерию Чабанову стало плохо во время очередного заседания суда. Фигуранту уголовного дела «скорую» вызвали в суд.

Медики оказали помощь 62-летнему Чабанову прямо в здании Кировского суда, где 15 февраля в 10.30 началось заседание. После того, как врачи оценили состояние подсудимого, адвокат ходатайствовал о переносе заседания. Судья удовлетворил просьбу защитника и перенес заседание на 17 февраля.

Напомним, коммерсант подозревается в обмане 250 дольщиков. По версии следствия, он совершил хищение более 322 миллионов рублей у дольщиков недостроенных многоквартирных домов. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Однако Валерий Чабанов скрылся от преследования заграницей. В 2013 году бизнесмен был объявлен в международный розыск. В феврале 2016 года он был задержан полицией города Паттайе в Таиланде. В марте его экстрадировали в Россию.

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