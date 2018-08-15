Бывшего сотрудника прокуратуры Ростовской области подозревают в смертельном ДТП
В Ростовской области бывшего заместителя Красносулинского городского прокурора подозревают в смертельном ДТП. Налесникова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели человека.
По версии следствия, 24 марта 2018 года в поселке Кулешовка Налесников спровоцировал аварию с участием пешехода. В результате пострадавший от полученных травм скончался на месте. Водитель покинул место происшествия.
В соответствии с приказом прокурора области подозреваемый освобидил занимаемую должность. Следственные действия по факту аварии продолжаются.