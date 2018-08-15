Авторизация

Регистрация


  • USD 66.88
  • EUR 76.18
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Бывшего сотрудника прокуратуры Ростовской области подозревают в смертельном ДТП

Бывшего сотрудника прокуратуры Ростовской области подозревают в смертельном ДТП
В Ростовской области бывшего заместителя Красносулинского городского прокурора подозревают в смертельном ДТП. Налесникова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели человека.

По версии следствия, 24 марта 2018 года в поселке Кулешовка Налесников спровоцировал аварию с участием пешехода. В результате пострадавший от полученных травм скончался на месте. Водитель покинул место происшествия.

В соответствии с приказом прокурора области подозреваемый освобидил занимаемую должность. Следственные действия по факту аварии продолжаются.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.