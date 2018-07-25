Бывшего ректора ЮФУ обвинили в применении и поддержке плагиата





Журналист и основатель «Диссернет» Сергей Пархоменко обвинил экс-ректора ЮФУ Марину Боровскую в причастности к производству фальшивых диссертаций. В своем блоге он опубликовал материалы, доказывающие, что она имеет самое непосредственное отношение к созданию подобных научных текстов.



Три дня назад Боровская стала заместителем министра науки и высшего образования. В связи с этим Сергей Пархоменко заявил, что в учебном заведении было зафиксировано 113 фактов плагиата в диссертациях. Кроме того, во многих случаях бывший ректор вуза выступал в качестве научного руководителя работ, в которых зафиксированы целые куски заимствованного текста.

– Боровская является одним из самых плодовитых авторов диссерорезной фабрики под названием ЮФУ, где производится огромное количество разнообразного диссертационного мусора, – написал в блоге Сергей Пархоменко.



В качестве доказательства своих слов он привел скриншоты диссертаций, большие отрывки которых скопированы, при этом никакой ссылки на истинного автора в них нет. Диссертации принадлежат кандидатам экономических наук Андрею Алексееву, защищавшемуся в 2007 году, Елене Лабуцкой (2010 год), Павлу Авдееву (2011 год) и Яне Налесной (2005 год). Во всех этих случаях Боровская выступала в роли научного руководителя. Эти документы появились в результате экспертизы «Диссернета».



Более того, сотрудники обнаружили плагиат и в научных текстах самой госпожи Боровской и назвали первоначальные источники.

– Боровская не смогла проконтролировать процессы в ведомстве, которое возглавляла, и даже сама замешана в подобных преступлениях. Как эта опытная во всех смыслах женщина будет надзирать за порядком в вузах всей России? – недоумевает журналист.



Напомним, 24 июля премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Марину Боровскую заместителем министра науки и высшего образования РФ. При ее руководстве в 2016 году прошло массовое увольнение преподаватель ЮФУ. Также она дважды становилась самым богатым ректором в Ростовской области. В 2017 году ее доход составил 8,9 миллионов рублей.