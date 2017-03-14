Бывшего полицейского и внештатного сотрудника отдела полиции осудят за кражу оружия





В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудников отдела полиции № 3 по Кировскому району Ростова, обвиняемых в краже оружия.



По версии следствия, в 2015-2016 годах старший специалист группы тылового обеспечения Алексей Бутырский – ответственный за комнату хранения оружия неоднократно давал поручения внештатному сотруднику Александру Гулову, связанные с посещением помещения с оружием. Вместе с тем, Бутырский передавал Гулову ключи от сейфов.



Имея доступ к комнате с оружием, последний с двумя подельниками похитил 246 единиц огнестрельного, травматического, газового и охотничьего оружия, а также 103 боеприпаса к ним. Кроме того они украли взрывчатое вещество. Данное оружие было добровольно сдано населением в полицию либо изъято из гражданского оборота.



Во время следствия более 80 единиц оружия и боеприпасов похищенных из камеры хранения отдела полиции было изъято и возвращено.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Бутырского направлено в Кировский районный суд Ростова-на-Дону, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области. - С обвиняемым Гуловым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него направлено в Батайский городской суд.



Алексея Бутырского будут судить по статьям «Превышение должностных полномочий», а Александра Гулова по статьям «Хищение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов и взрывчатых веществ», «Кража», «Незаконные передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ», «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».



Оба сейчас находятся под стражей. Тем временем, продолжается расследование уголовных дел в отношении двух пособников Гулова, а также бывших полицейских, подозреваемых в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране оружия и боеприпасов.



Напомним, после нашумевшей истории о краже оружия из отдела полиции в Ростове, Министерство внутренних дел дало распоряжение провести инвентаризацию всех комнат для хранения оружия в территориальных подразделениях регионов по всей стране.