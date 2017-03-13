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Бывшего директора ОАО «Чистый город» будут судить за присвоение 600 тыс. руб. в Ростове

Бывшего директора ОАО «Чистый город» будут судить за присвоение 600 тыс. руб. в Ростове

Бывшего директора ОАО «Чистый город» будут судить за присвоение 600 тыс. руб. в Ростове. Галина Конарева, пользуясь своим положением, тратила деньги из кассы предприятия, которое занимается уборкой мусора.

- С апреля 2013 по июнь 2015 года Конарева присваивала себе средства компании,- сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.- Чтобы скрыть преступление, она оформила договоры с 10 людьми. По документам, 600 тыс. руб. были израсходованы для благоустройства Зернограда. Но работы по благоустройству не проводились.

На Конареву завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные с использованием служебного положения». Прокуратура признала возбуждение дела законным.

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