Бывшего директора ОАО «Чистый город» будут судить за присвоение 600 тыс. руб. в Ростове





Бывшего директора ОАО «Чистый город» будут судить за присвоение 600 тыс. руб. в Ростове. Галина Конарева, пользуясь своим положением, тратила деньги из кассы предприятия, которое занимается уборкой мусора.



- С апреля 2013 по июнь 2015 года Конарева присваивала себе средства компании,- сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.- Чтобы скрыть преступление, она оформила договоры с 10 людьми. По документам, 600 тыс. руб. были израсходованы для благоустройства Зернограда. Но работы по благоустройству не проводились.



На Конареву завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные с использованием служебного положения». Прокуратура признала возбуждение дела законным.