Бюст разведчика Зорге установят в Ростове



В Ростове установят бюст Героя Советского Союза Рихарда Зорге. Памятник появится возле школы № 80, носящей его имя.



Решение об увековечении памяти советского разведчика приняли на прошедшем заседании городской комиссии по наименованиям общественно-значимых мест, установке памятных знаков. Бюст Героя Советского Союза изготовлен по проекту «Аллея Российской Славы». Его автором стал заслуженный художник России Александр Аполлонов. Предполагается, что памятник откроют в первой декаде ноября.



Рихард Зорге - выдающийся разведчик прошлого столетия, резидент советской разведки в Японии, журналист-международник, Герой Советского Союза. Его именем названа одна из улиц Советского района Ростова.



Во время заседания комиссии также принято решение разместить мемориальную доску заслуженному деятелю искусств России, академику Российской Академии циркового искусства, основателю системы подготовки артистов цирка Владилену Ивановичу Левшину. Доску установят на фасаде Ростовского цирка.