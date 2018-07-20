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Бюро медико-социальной экспертизы Ростовской области потратит 2,2 млн на аренду автомобиля

Бюро медико-социальной экспертизы Ростовской области потратит 2,2 млн на аренду автомобиля
В Ростовской области главное бюро медико-социальной экспертизы планирует потратить 2,2 млн рублей на аренду машины на полгода. Соответствующая заявка опубликована на портале государственных закупок.

Ведомство подконтрольно министерству труда и социальной защиты. За 2,2 миллиона рублей бюро планирует на шесть месяцев арендовать автомобиль не старше 2018 года выпуска. При этом в салоне должно быть восемь пассажирских мест и одно водительское. Перечень требований выдвигается и к техническим характеристикам. Машина должна иметь 6-ступенчатую коробку передач, двигатель от 125 до 130 лошадиных сил, а также гидроусилитель руля.
Помимо этого, для заказчика важно наличие некоторых дополнительных функций. Среди них климат-контроль, управляемая от руля магнитола и маршрутный компьютер.

Перечисленные характеристики указывают на то, что бюро экспертизы собирается арендовать минивэн «Хендай» или «Пежо».

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