Брошенные автомобили начали убирать с улиц Ростова



В Ростове 4 июня был утверждён порядок вывоза с улиц города брошенных автомобилей. До сих пор документа, регулирующего этот процесс, в Ростове не было.



В настоящее время администрация города обращается к собственникам автомобилей, оставленных на длительное время на улице, с просьбой убрать их с территории общего пользования.

- Под категорию брошенных подпадают автомобили со спущенными колесами, у которых отсутствуют госномера, кузовные детали и т. д., - пояснили в мэрии. - В случае неисполнения транспортные средства будут перемещены на специализированную территорию.



Эвакуированные автомобили доставляются на специализированную стоянку. Согласно документу, если в течение 30 дней собственник не обратился с заявлением о возврате машины либо об отказе от права собственности, «Управление казной города Ростова-на-Дону» обращается в суд в целях признания транспортного средства бесхозяйным.



При возврате брошенного автомобиля владелец возмещает затраты на эвакуацию брошенного транспортного средства и его хранение.