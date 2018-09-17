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Британская компания требует взыскать с Ростовского металлургического завода почти миллион долларов

Британская компания требует взыскать с Ростовского металлургического завода почти миллион долларов

Фирма Metal One UK Ltd хочет вернуть аванс в 1 миллион долларов, который она перечислила Ростовскому электрометаллургическому заводу. Компания обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с иском к РЭМЗ.

Metal One UK Ltd занимается продажей сталелитейной продукции в Великобритании. Фирма хочет вернуть деньги, которые она перечислила ростовскому предприятию за изготовление квадратных стальных заготовок.

Британцы и РЭМЗ в 2016 году подписали договор на изготовление металлокунструкций на сумму 100 миллионом долларов. Компания перечислила Ростову аванс в 882,7 тысяч долларов. Заказанную продукцию английская фирма до сих пор не получила.

В течение года Metal One UK Ltd направляла письма в РЭМЗ, но результата не добилась. Наконец, британцы обратились в суд, требуя взыскать аванс, а также 200 тысяч рублей госпошлины, уплаченной по иску.

На очередном заседании 18 сентября суд попросил компанию назвать точную сумму иска в рублях. Англичане не смогли это сделать, так как курс доллара постоянно меняется. Также они отметили, что бессмысленно переводить сумму в рубли. В связи с этим следующее заседание назначено на 16 октября.

Отметим, что РЭМЗ давно погряз в долгах. В апреле 2018 года суд обязал завод выплатить 1 миллион 830 тысяч долларов корейской компании Samsung. Ситуация схожа с нынешней: РЭМЗ взял предоплату за металлоконструкции, но не изготовил их.

В апреле 2017 года прокуратура в Шахтах выяснила, что предприятие три месяца не выплачивало зарплату 942 работникам. В Отношении завода возбудили дело об административном правонарушении по статье о нарушении трудового права.

Напомним, владелец РЭМЗ — бывший депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Вадим Варшавский. В марте 2018 года он был задержан по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей из банка «Петрокоммерц». Сейчас Варшавский находится в СИЗО.

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