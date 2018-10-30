Ботанический сад Ростова стал особо охраняемой территорией





Ботанический сад Южного федерального университета, самый крупный на Юге России, получил особый статус. По решению Минприроды РФ его территория теперь является особо охраняемой зоной.

- Новый статус - это новый импульс, возможности и перспективы развития Ботанического сада, - сообщили в администрации Ростова.



Добавим, что по международной классификации Ботанический сад ЮФУ относится к типу классического многоцелевого Ботанического сада. Это организация с широкой сферой деятельности, включающей научную, учебную, природоохранную и просветительскую работу.



В настоящее время в Ботаническом саду Ростова проводят экспертизы дендрологических проектов, занимаются введением в региональную культуру перспективных образцов деревьев и растений, полученных с использованием технологии микроклонального размножения, проводят инвентаризацию особо ценных городских зелёных насаждений.



Напомним, что Ботанический сад был создан в 1927 году. Под него выделили 74,11 гектара. Ботанический сад Северо-Кавказского университета был первым на огромной территории безлесной зоны Юга России. Его главной задачей считалась акклиматизация в степном крае растений из других регионов планеты.