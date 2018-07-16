Борьба за голоса: как повышение пенсионного возраста повлияет на результаты выборов в донское Заксобрание





В Ростовской области во всю идет подготовка к выборам в Законодательное собрание региона. Возможно, эта борьба за голоса избирателей приведет к самым неожиданным результатам 9 сентября. Избирательная кампания стартовала одновременно с решением российского правительства о повышении пенсионного возраста.



Политические партии в Ростовской области уже выдвинули своих кандидатов. Избирательная комиссия заверила списки как по территориальным группам, так и по одномандатным округам. Место в региональном парламенте могут занять лишь 60 человек, а число кандидатов достигает четырехсот. Однако фактическое соотношение будет меньше. Ведь многие кандидаты по партийным спискам также борются за депутатские места в одномандатных округах.



Примечательно, что эта кампания существенно отличается от проходившей в 2013 году. Количество партий, участвовавших в предвыборной гонке пять лет назад, поубавилось. Тогда своих кандидатов на место в донском парламенте представляли 19 политических партий.



Но выборы в Госдуму 2016 года «скосили» целый ряд партий. «Яблоко», «Парнас», «Гражданская платформа», «Партия Роста», «Коммунисты России» лишились права выдвигать кандидатов без сбора подписей. А такие политические силы как «Демократический выбор», «Партия Духовного Возрождения» вообще перестали существовать.



Теперь выдвигать кандидатов без сбора подписей могут только представители «большой четверки» - «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР.







Фаворитами на выборах любого уровня практически всегда становятся единороссы. Список претендентов от ЕР весьма солидный. Возглавляет его губернатор Ростовской области Василий Голубев. За ним следует председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. В территориальных списках и одномандатных округах - большинство действующих депутатов. А административное и финансовое влияние новичков ничуть не уступает авторитету «старожилов». Кроме того, на положительный для ЕдРа результат тайно или явно будет работать вся система власти. В 2013 году партия добилась 52 мандатов для своих представителей. Однако теперь их результат на выборах в донской парламент зависит больше от внешних факторов, чем от внутренних.



Так, обсуждение пенсионной реформы вызвало большой общественный резонанс и крайнее недовольство жителей страны. Законопроект напрямую отразился на избирательной кампании в Ростовской области. Его авторами в большей части стали представители «Единой России». Когда лидер партии и глава правительства Дмитрий Медведев заговорил о необходимости повышения пенсионного возраста, он вряд ли думал о грядущих в Ростовской области выборах в региональный парламент. Непопулярная мера, возможно, пошатнет позиции правящей партии на Дону. В то же время число сторонников оппозиционных партий может возрасти.



Чтобы не потерять политический вес, единороссам придется серьезно «попотеть». Задачу осложняет нарастающее недовольство жителей решениями власти. Подобная ситуация уже произошла в Таганроге в 2013 году. Недовольные политикой ЕР горожане не дали партии и 25 процентов голосов на выборах в донское Заксобрание. Ситуацией с электоральным бунтом против ЕР воспользовались коммунисты. Тогда КПРФ провел Заксобрание от Таганрога двух депутатов по территориальным группам и двух одномандатников. В итоге шесть кресел в областном парламенте заняли представители компартии. Однако подобный успех вряд ли ожидает коммунистов и в этом году. Ведь пять лет назад сработал фактор неожиданности. Кроме того, руководство Таганрога пятилетней давности имело довольно шаткие позиции. Коммунисты, наоборот, были сильнее и монолитнее.



Однако с того момента партию покинули два депутата, избранные в Таганроге по одномандатным округам. Это Олег Кобяков и Игорь Беляев.







Уход Кобякова наверняка связан с аппаратными интригами власти и желанием ослабить неожиданно крупную фракцию коммунистов. Беляев в свою очередь ушел в «Справедливую Россию» и объяснил свой поступок идеологическими разногласиями.



Еще в марте Игорь Беляев опубликовал открытое письмо, где раскритиковал решение выдвинуть в президенты от КПРФ миллиардера, владельца банковских счетов и недвижимости в Швейцарии, капиталиста Павла Грудинина.



Теперь областную тройку коммунистов возглавил депутат Госдумы Николай Коломейцев, за ним следует его коллега из Законодательного собрания Ростовской области Евгений Бессонов. Замыкает тройку генерал-лейтенант в отставке Григорий Фоменко. КПРФ вполне может претендовать на поддержку избирателей, которую партия получила в 2013 году. Тем не менее победа коммунистов в одномандатных округах маловероятна.







В свою очередь «Справедливая Россия» провела в донской парламент на прошлых выборах двух своих представителей. Тогда кандидаты от партии дали настоящий бой как минимум в трех одномандатных округах. Партия следует своему четко выстроенному курсу. Еще полгода назад многие эксперты считали опрометчивым решение СР не выдвигать кандидата в президенты. Однако справедливоросы не «запятнали» себя скандалами с кандидатами-миллиардерами, как КПРФ или драками во время дебатов, как ЛДПР. В этом году у эсеров есть все шансы увеличить свой электорат.



Первые три фамилии в региональным списке эсеров особого удивления также не вызвали. Во главе – депутат Госдумы, лидер ростовских справороссов Михаил Емельянов. За ним – депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Косинов. Третьим стал молодой предприниматель Дмитрий Короченский.



К слову, на выборах в 2013 году для победы в 14-м волгодонском округе ему не хватило всего лишь несколько сотен голосов. Многие наблюдатели отмечали, что в тогда кандидаты от СР уступили только потому, что не смогли справиться с административным ресурсом. В одномандатных округах «Справедливая Россия» имеет несколько кандидатов, способных всерьез бороться за победу. Так, действующий депутат Заксобрания Игорь Беляев, избранный по Таганрогу, выдвигается от партии и имеет все шансы сохранить мандат. Представляющий Азов Сергей Косинов также может рассчитывать на серьезную поддержку избирателей. Кстати, Азов и Азовский район входили в одномандатный округ, в котором на выборах в Государственную Думу в 2016 году уверенно победил лидер ростовских эсеров Михаил Емельянов. Дмитрий Короченский выдвинут по 13-му одномандатному волгодонскому округу. Судя по предыдущему опыту, вероятность его победы вполне высока.



Стоит отметить, что результат прошлых выборов оказался для «Справедливой России» не самым удачным из-за трех партий-спойлеров с похожими названиями - «Партия пенсионеров за справедливость», «Коммунистическая партия социальной справедливости», «Партия за справедливость!». Они отняли у СР почти четыре процента голосов. В итоге эсеры недополучили два мандата по списку. В эту кампанию ситуация изменилась. Спойлеров больше нет. А лидер регионального отделения «Партии пенсионеров за справедливость» заявил, что поддержит справедливороссов на грядущих выборах. Партия планирует объединится с эсерами. Но главным «козырем» СР станет позиция партии в вопросе повышения пенсионного возраста. Партия категорически не согласна с предложением власти.







Не лучшим образом идут дела у ЛДПР. Ростовские «либерал-демократы» на выборах 2013 года остались вовсе без мандатов. После оглашения результатов Владимир Жириновский жестко раскритиковал руководство донского региона. Именно с его словами связывают отставку Сергея Юсова с поста председателя Избирательной комиссии Ростовской области.



ЛДПР на выборах в ЗС в этом году выдвинули малоизвестных в регионе политиков и бизнесменов. В одномандатных округах от них идут, как правило, руководители местных отделений, а областной список возглавил лично Жириновский. Однако партия все же может рассчитывать на один мандат. Скорее всего его получит Евгений Федяев. Он значится в списке под третьим номером - после Жириновского и депутата Госдумы Сергея Иванова.



Сложившаяся ситуация показывает, что позиции правящей партии - «Единой России» могут пошатнуться, в то время как оппозиция набирает обороты.



Как отмечает политолог Руслан Гаджиев, кампания единороссов в Ростовской области проходит на фоне недовольства населения планами правительства поднять пенсионный возраст. Меры, предлагаемые правительством, касаются абсолютно всех граждан нашей страны - от новорожденных до тех, кому вот-вот на пенсию. Оппозиционеры активно высказывают мысль о том, что реформа попросту лишит миллионы граждан права на пенсионные выплаты.

- «Единой России» не удастся дистанцироваться от этого крайне непопулярного решения. Ведь одно принято правительством, которое возглавляет лидер партии Дмитрий Медведев, - поясняет Руслан Гаджиев. - Очень интересно будет наблюдать, как они выберутся из этой непростой ситуации.



По мнению политолога, категоричность «Справедливой России» по этому вопросу может собрать вокруг партии недовольных нововведением, а их с каждым днем все больше. В связи с этим, стоит вспомнить выборы в Госдуму 2011 года. Тогда партия объединила вокруг себя протестный электорат и показала рекордный результат. Пока СР лучше всех доносит критику решения правительства до людей.



Влияют на растущий в обществе негатив и падение доходов населения, рост цен на бензин, продукты питания и коммунальные услуги.



Безусловно, правящая партия постарается убедить избирателя в том, что всё хорошо, и объяснить свои решения. Отлаженная машина пропаганды и административный ресурс позволят «Единой России» остаться фаворитом и набрать нужное большинство. Однако результат выборов в областной парламент может оказаться хуже, чем в 2013 году.



