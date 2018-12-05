Большую Садовую перекроют в Ростове на Новый год и Рождество



фото: nesiditsa.ru

В Ростове перекроют улицу Большую Садовую в новогоднюю и рождественскую ночи. Движение транспорта ограничат от Будённовского проспекта до переулка Семашко.



Так, указанный участок будет закрыт для машин с 21:00 31 декабря до 1:00 1 января.



На Рождество проезд запретят 6 и 7 января с 14:00 до 22:00.



Большую Садовую перекроют в связи с проведением праздничных мероприятий. В указанные часы люди смогут пройтись пешком по главной городской улице и полюбоваться новогодними украшениями.