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Большую Садовую перекроют в Ростове на Новый год и Рождество

Большую Садовую перекроют в Ростове на Новый год и Рождество
фото: nesiditsa.ru
В Ростове перекроют улицу Большую Садовую в новогоднюю и рождественскую ночи. Движение транспорта ограничат от Будённовского проспекта до переулка Семашко.

Так, указанный участок будет закрыт для машин с 21:00 31 декабря до 1:00 1 января.

На Рождество проезд запретят 6 и 7 января с 14:00 до 22:00.

Большую Садовую перекроют в связи с проведением праздничных мероприятий. В указанные часы люди смогут пройтись пешком по главной городской улице и полюбоваться новогодними украшениями.

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