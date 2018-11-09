Большая Садовая в Ростове в новогоднюю ночь и на Рождество станет пешеходной



Фото: Worldroads.ru



Главная улица Ростова в новогоднюю ночь и на Рождество станет пешеходной. Об этом сообщил начальник управления культуры города Александр Доманов.



Для транспорта закроют участок от проспекта Будённовского до переулка Семашко. Ростовчане смогут беспрепятственно гулять по проезжей части. На этом участке установят рамки, через которые будет организован вход на пешеходную зону и в парк им. Горького.



По мнению городских властей, в это время движение в центре города не интенсивное, поэтому ограничение не вызовет транспортных проблем.