Большая продовольственная ярмарка пройдет в Ростове



В Ростове-на-Дону состоится продовольственная ярмарка выходного дня. Здесь будет продаваться сельскохозяйственная продукция от донских фермеров. Ярмарка пройдет 20 октября по адресу: улица 14-я Линия, 84. Торги откроются в 8 часов.



Горожане смогут купить мясо, молочные продукты, фрукты и овощи, хлебобулочные, кондитерские изделия и, конечно, мед. Помимо этого, на ярмарке представят свою продукцию предприятия рыбной отрасли.



Ростовские крестьянско-фермерские хозяйства, сельхозпредприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности бесплатно примут участие в торгах.



Планируется, что цены будут ниже рыночных на 10-15 процентов. Ярмарка будет работать до 15 часов.