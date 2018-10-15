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Большая продовольственная ярмарка пройдет в Ростове

Большая продовольственная ярмарка пройдет в Ростове
В Ростове-на-Дону состоится продовольственная ярмарка выходного дня. Здесь будет продаваться сельскохозяйственная продукция от донских фермеров. Ярмарка пройдет 20 октября по адресу: улица 14-я Линия, 84. Торги откроются в 8 часов.

Горожане смогут купить мясо, молочные продукты, фрукты и овощи, хлебобулочные, кондитерские изделия и, конечно, мед. Помимо этого, на ярмарке представят свою продукцию предприятия рыбной отрасли.

Ростовские крестьянско-фермерские хозяйства, сельхозпредприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности бесплатно примут участие в торгах.

Планируется, что цены будут ниже рыночных на 10-15 процентов. Ярмарка будет работать до 15 часов.

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