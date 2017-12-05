Большая продовольственная ярмарка пройдёт на выходных в Ростове



Фото: Nia14.ru



В Ростове на выходных пройдёт большая продовольственная ярмарка.



Уличная торговля развернётся на улице 14-я Линия, 84. На ярмарке свою продукцию представят сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности из районов и городов Ростовской области.



На ярмарке можно будет приобрести фрукты, овощи, мясную и молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд. Также планируется, что будет представлена рыбная продукция.



Организаторы обещают, что цены будут ниже рыночных на 10-15%.



Ярмарочные торги развернутся на парковке перед входом в гипермаркет с 8 до 15 часов.