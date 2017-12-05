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Большая продовольственная ярмарка пройдёт на выходных в Ростове

Большая продовольственная ярмарка пройдёт на выходных в Ростове
Фото: Nia14.ru

В Ростове на выходных пройдёт большая продовольственная ярмарка.

Уличная торговля развернётся на улице 14-я Линия, 84. На ярмарке свою продукцию представят сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности из районов и городов Ростовской области.

На ярмарке можно будет приобрести фрукты, овощи, мясную и молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд. Также планируется, что будет представлена рыбная продукция.

Организаторы обещают, что цены будут ниже рыночных на 10-15%.

Ярмарочные торги развернутся на парковке перед входом в гипермаркет с 8 до 15 часов.

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