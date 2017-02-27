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Больную бешенством лису застрелили в Ростовской области

Больную бешенством лису застрелили в Ростовской области

Больную бешенством лису застрелили охотники в Ростовской области. Случай произошел в Красносулинском районе на территории Лиховского охотхозяйства
- Лиса была убита охотниками в рамках мониторинговых исследований на особо опасные болезни животных,- рассказали в Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.- В связи с этим, в ближайшее время на территории охотхозяйства будет установлен двухмесячный карантин.

Бешенство является особо опасным заболеванием, которым болеют как животные, так и люди. В природе им болеют лисы, енотовидные собаки, волки и грызуны. И все они, как правило, и являются переносчиками заболевания. Жителям региона стоит остерегаться контактов с дикими и бесхозными животными. А своих домашних питомцев нужно прививатьпротив бешенства не реже одного раза в год. Такую прививку можно сделать бесплатно в государственных ветеринарных станциях.

Напомним, этот случай бешенства стал уже третьим с начала года. Первым заболевшим животным был шакал, которого застрелили на территории Сандатовского охотхозяйства в Сальском районе. Вторым- бездомная кошка из Каменского района, которую приютила местная жительница.

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