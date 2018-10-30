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Болельщику «Анжи», спровоцировавшему драку на «Ростов Арене», запретили посещать матчи

Болельщику «Анжи», спровоцировавшему драку на «Ростов Арене», запретили посещать матчи
Болельщику «Анжи», спровоцировавшему драку во время игры на «Ростов Арене», запретили посещать футбольные матчи. Такое решение принял Кировский районный суд Ростова в отношении 22-летнего Абакара Гамидова.

Известно, что 27 октября в донской столице состоялся матч между «Анжи» и «Ростовом». Событие запомнилось не только игрой футболистов, но и дракой фанатов.

Позже записи с камер наблюдения показали, что один из фанатов «Анжи» что-то сказал, а затем ударил ростовчанина по лицу. После этого между болельщиками произошел конфликт, переросший в драку.

Суд признал Гамидова виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, 22-летнему парню запретили посещать официальные спортивные мероприятия.

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