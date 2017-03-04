Болельщики скупили все билеты на матч ФК «Ростов»- «Манчестер Юнайтед»





Болельщики скупили все билеты на матч ФК «Ростов»- «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщили официальные представители донского клуба.

- Уважаемые болельщики, все билеты на первый матч 1/8 Лиги Европы с «МЮ» проданы. Продаж билетов в кассах производиться больше не будет.



Уточняется, что если приобретённые билеты по каким-то причинам будут возвращаться, то они поступят в онлайн-продажу.



Между тем сотни болельщиков дежурили под кассами стадиона всю ночь, чтобы утром 6 марта купить билет. После объявления о том, что все квитки проданы, фанаты не спешили покидать стадион. Объясниться с болельщиками вышел директор донского клуба Константин Дзюба.

- Сегодня было продано около тысячи билетов, - сказал Дзюба. - На данный момент билетов нет, - кассы будут закрываться.



Однако позже выяснилось, что эта цифра сильно завышена. Простым болельщикам продали не тысячу билетов, а гораздо меньше. Из тех 2600 мест, которые остались после абонементщиков и представителей команд, 2000 были отданы спонсорам. Почему об этом не сообщили на сайте?

- Потому что мы не можем делиться такой информацией. Скажите спасибо, что мы убрали билеты из онлайн продажи. Все это для того, чтобы ростовчанам больше досталось,- ответил Дзюба.



После этого расстроенным болельщикам ничего больше не оставалось, кроме как ехать домой, либо покупать квитки у шустрых перекупщиков, которые там же, на стадионе, продавали билеты по 12-15 тысяч.



Напомним, первый матч 1/8 Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» пройдет в Ростове-на-Дону 9 марта. Вероятность того, что «желто-синие» одержат победу над «красными дьяволами» букмекеры оценили в 17 процентов.



