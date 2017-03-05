Болельщики ФК «Ростов» не смогут купить билеты на игру с «Манчестер Юнайтед» онлайн





Билеты общей квоты на игру ФК «Ростов» с английским клубом «Манчестер Юнайтед» не будут продаваться в режиме онлайн. Об этом сообщила администрация донского клуба вечером 5 марта.



Согласно поступившей информации, большинство владельцев сезонных абонементов воспользовались приоритетным правом покупки билета на матч. Поэтому 6 марта в продажу поступит ограниченное количество билетов.

- В связи с этим онлайн-продажи, как объявлялось ранее, производиться не будут, для того чтобы оставшиеся билеты были приобретены именно болельщиками из Ростова, а не из других регионов, - сообщили в ФК «Ростов».



Таким образом, болельщики смогут приобрести билеты на историческую встречу только в кассах стадиона «Олимп-2». Два дня до этого кассы штурмовали владельцы абонементов. Чтобы купить заветные квиток, болельщики по несколько часов простаивали в очереди.