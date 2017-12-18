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Более тонны орехов без документов уничтожили в Ростовской области

Более тонны орехов без документов уничтожили в Ростовской области
Более тонны грецких орехов и несколько десятков килограммов шиповника уничтожили на полигоне в Ростовской области.

Продукцию, которая перевозилась на трёх автомобилях, задержали на выезде из города Донецка.
- В ходе осмотра обнаружены 1 125 килограммов очищенных грецких орехов и 75 килограммов сушёного шиповника, - рассказали в региональном управлении Россельхознадзора. - Вышеуказанная продукция перемещалась без маркировки, фитосанитарных и сопроводительных документов.

Изъятый товар уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов.

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