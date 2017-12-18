Более тонны орехов без документов уничтожили в Ростовской области



Более тонны грецких орехов и несколько десятков килограммов шиповника уничтожили на полигоне в Ростовской области.



Продукцию, которая перевозилась на трёх автомобилях, задержали на выезде из города Донецка.

- В ходе осмотра обнаружены 1 125 килограммов очищенных грецких орехов и 75 килограммов сушёного шиповника, - рассказали в региональном управлении Россельхознадзора. - Вышеуказанная продукция перемещалась без маркировки, фитосанитарных и сопроводительных документов.



Изъятый товар уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов.