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Более 800 подписей собрали сторонники Навального в Ростове за выдвижение его кандидатом в президенты России

Более 800 подписей собрали сторонники Навального в Ростове за выдвижение его кандидатом в президенты России

В Ростове сторонники Алексея Навального собрали более 800 подписей за выдвижение его кандидатом в президенты России.
Собрание избирателей проходило на Театральной площади в воскресенье, 24 декабря, в присутствии представителя регионального избиркома. Как сообщили представители инициативной группы, в мероприятии приняли участие сторонники оппозиционного политика из Краснодара.
- Всего собрано более 800 подписей в поддержку самовыдвижения Алексея Навального кандидатом в президенты, - сообщили в ростовском штабе политика.

Мероприятие длилось около часа и прошло в спокойной обстановке без нарушений и стычек. Охрану общественного порядка обеспечивали дежурившие на площади полицейские.

Напомним, сторонникам Навального было достаточно собрать подписи не менее 500 человек, чтобы мероприятие было признано состоявшимся.

Отметим, что параллельно со сбором подписей в пользу Навального на Театральной площади акцию организовали представители Национального освободительного движения. Они установили на площади палатку и разместили агитационные плакаты. Участники общественного движения выступают в поддержку президентского курса.

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