Более 800 подписей собрали сторонники Навального в Ростове за выдвижение его кандидатом в президенты России





В Ростове сторонники Алексея Навального собрали более 800 подписей за выдвижение его кандидатом в президенты России.

Собрание избирателей проходило на Театральной площади в воскресенье, 24 декабря, в присутствии представителя регионального избиркома. Как сообщили представители инициативной группы, в мероприятии приняли участие сторонники оппозиционного политика из Краснодара.

- Всего собрано более 800 подписей в поддержку самовыдвижения Алексея Навального кандидатом в президенты, - сообщили в ростовском штабе политика.



Мероприятие длилось около часа и прошло в спокойной обстановке без нарушений и стычек. Охрану общественного порядка обеспечивали дежурившие на площади полицейские.



Напомним, сторонникам Навального было достаточно собрать подписи не менее 500 человек, чтобы мероприятие было признано состоявшимся.



Отметим, что параллельно со сбором подписей в пользу Навального на Театральной площади акцию организовали представители Национального освободительного движения. Они установили на площади палатку и разместили агитационные плакаты. Участники общественного движения выступают в поддержку президентского курса.